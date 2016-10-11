16:56 | ФУТБОЛ — Англия

"Кардифф Сити" подписал контракт с Хойлеттом

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Вингер сборной Канады Джуниор Хойлетт продолжит карьеру в "Кардифф Сити". Как сообщает пресс-служба клуба, с 26-летним канадцем был заключен контракт до конца этого сезона. Футболист с 1 июля являлся свободным агентом, так как у него истекло соглашение с "КПР". В прошлом сезоне Хойлетт сыграл в 31 матче, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

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