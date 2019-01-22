"Кардифф" сделал заявление по Сале. Клуб отменил сегодняшнюю тренировку

"Кардифф" выступил с заявлением по поводу судьбы новичка команды форварда Эмилиано Салы. Ранее стало известно, что он находился на борту самолета, который пропал с радаров.

- Мы чрезвычайно шокированы новостью о том, что самолет пропал, - сказал исполнительный директор клуба Ке Чу. - Мы ждали прилета Эмилиано в Кардифф вчера вечером. Сегодня он должен был провести первый день с командой. Наш владелец и президент очень расстроены из-за этой ситуации. Мы решили отменить сегодняшнюю тренировку. Все наши мысли сейчас о Эмилиано Сале и пилоте самолета. "Кардифф" хотел бы поблагодарить за поддержку болельщиков и всю футбольную семью. Мы продолжаем молиться, чтобы все закончилось хорошо.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно