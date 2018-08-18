16:34 | Футбол — Англия

"Кардифф" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче второго тура чемпионата Англии


"Кардифф" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 0:0. 

АНГЛИЯ. Премьер-лига - 2018/2019 

2-й тур 

"Кардифф Сити" - "Ньюкасл Юнайтед" - 0:0 

Нереализованный пенальти: Кенеди (Ньюкасл Юнайтед), 90+6 (вратарь)

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Раллс, Камараса (Рид, 76), Артер, Хойлетт (Патерсон, 83), Зохоре, Дж.Мерфи (Мендес-Лейнг, 78).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Манкильо (Хэйден, 46), Дамметт, Ласкеллес, Диаме, Ритчи (Дж.Мерфи, 70), Шелви, Кенеди, Хоселу, Перес (Муто, 65).

Предупреждения: Ритчи, 3. Манкильо, 30. Камараса, 62. Артер, 80. 

Удаление: Хэйден (Ньюкасл Юнайтед), 66. 

Судья: Поусон (Англия).

18 августа. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".".

Кардифф Сити - Ньюкасл Юнайтед

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат Англии в сезоне-2018/19?
голосовать
К комментариям
0
Материалы других СМИ