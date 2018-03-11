Капитан "Вест Хэма" рассказал, почему повалил фаната на землю

Капитан "Вест Хэма" Марк Ноубл после матча 30-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (0:3) отметил, что он был вынужден повалить одного из болельщиков на землю, чтобы защитить себя.

​Напомним, во время матча, проходившего на стадионе "молотобойцев", фанаты хозяев устроили массовые акции протеста в связи с недовольством руководством клуба и плохими результатами команды. На поле выбегали зрители, причем один из них успел схватить угловой флажок, а еще одного повалил на поле капитан команды Ноубл.

– Люди должны понять, что мы – футболисты, и мы являемся целью. Но нам нужно защищать себя, – цитирует Нобла Sky Sports. – Несколько фанатов выбежали на поле, многие из них направились туда, где сидели руководители. Однако если кто-то приближается ко мне лично, я, конечно, буду защищать себя. Стадион очень большой, пространства много. Охрана не может остановить всех.

Болельщики выбежали на поел, что сделало общую атмосферу непригодной для игры. Очевидно, что это уже продолжается некоторое время. Единственный способ остановить все это – начать выигрывать. Понятно, что мы не сможем выигрывать каждую игру.