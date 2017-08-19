Капитан сборной Новой Зеландии близок к переходу в "Бернли"

Нападающий "Лидса" Крис Вуд в ближайшие дни станет игроком "Бернли", утверждает Sky Sports. Капитан Новой Зеландии на прошедшем Кубке конфедераций-2017 написал в своем Твиттере, что пропустит сегодняшнюю игру чемпионшипа с "Сандерлендом" из-за переговоров с одним из клубов премьер-лиги.

"Из-за сильного интереса со стороны команды премьер-лиги и продолжающихся переговоров, а также с учетом моих амбиций играть на самом высоком уровне, я не чувствую правильным играть сегодня. Тем не менее, желаю команде всего наилучшего и надеюсь, что парни смогут набрать три очка", - написал Вуд.