Капитан "МЮ" Антонио Валенсия лайкнул пост об отставке Моуринью

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия поставил лайк под постом в своей фан-группе в Инстаграме. В записи речь шла об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью: "Пришло время Моуринью уйти".
Безвыигрышная серия "Юнайтед" достигла уже четырех матчей. 33-летний эквадорец выступает за "МЮ" с 2009 года. на его счету 335 матчей, в которых он забил 25 мячей и отдал 62 результативные передачи.
Напомним, что недавно в подобной ситуации оказался капитан "Спартака" Денис Глушаков. Хавбек был переведен в дубль решением главного тренера Массимо Карреры. Причиной стало то, что Глушаков поставил лайк под записью в Инстаграме со стихом известного актера Дмитрия Назарова, который критиковал итальянского специалиста.
Manchester United club captain Antonio Valencia liked this Instagram post calling for Mourinho to be sacked last night– Football Tweet (@Football__Tweet) October 3, 2018
More embarrassment for the club. 🔴🤦♂ pic.twitter.com/v3kZtFb9xg