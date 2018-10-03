Капитан "МЮ" Антонио Валенсия лайкнул пост об отставке Моуринью

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия поставил лайк под постом в своей фан-группе в Инстаграме. В записи речь шла об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью: "Пришло время Моуринью уйти".

Безвыигрышная серия "Юнайтед" достигла уже четырех матчей. 33-летний эквадорец выступает за "МЮ" с 2009 года. на его счету 335 матчей, в которых он забил 25 мячей и отдал 62 результативные передачи.

Напомним, что недавно в подобной ситуации оказался капитан "Спартака" Денис Глушаков. Хавбек был переведен в дубль решением главного тренера Массимо Карреры. Причиной стало то, что Глушаков поставил лайк под записью в Инстаграме со стихом известного актера Дмитрия Назарова, который критиковал итальянского специалиста.