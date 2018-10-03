Капитан "МЮ" Антонио Валенсия извинился за лайк поста об отставке Моуринью

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия извинился за то, что поставил лайк под постом в Инстаграме об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью. По его словам, он просто не прочитал запись под фото.

- Вчера я лайкнул пост в Инстаграме, не прочитав текст под картинкой, - написал Валенсия в Твиттере. - Это не соответствует моим взглядам, поэтому я хочу извиниться. Я полностью поддерживаю нашего тренера и своих партнеров по команде. Мы отдаем все силы для того, чтобы улучшить результаты.

Безвыигрышная серия "Юнайтед" достигла уже четырех матчей. 33-летний эквадорец выступает за "МЮ" с 2009 года. на его счету 335 матчей, в которых он забил 25 мячей и отдал 62 результативные передачи.

Напомним, что недавно в подобной ситуации оказался капитан "Спартака"Денис Глушаков. Хавбек был переведен в дубль решением главного тренера Массимо Карреры. Причиной стало то, что Глушаков поставил лайк под записью в Инстаграме со стихом известного актера Дмитрия Назарова, который критиковал итальянского специалиста.