Капитан "Арсенала" Косьельни приступил к тренировкам после травмы

Защитник и капитан "Арсенала" Лоран Косьельни вернулся в строй после тяжелой травмы, полученной в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" (0:1). 32-летний француз был прооперирован в связи с разрывом ахиллова сухожилия.

- Добро пожаловать домой, Лоран Косьельни, - сообщается в официальном Твиттере "Арсенала".

В минувшем сезоне Косьельни провел 33 матча в составе "канониров" и забил 2 гола.

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