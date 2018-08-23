Капитан "Арсенала" Косьельни приступил к тренировкам после травмы

Защитник и капитан "Арсенала" Лоран Косьельни вернулся в строй после тяжелой травмы, полученной в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" (0:1). 32-летний француз был прооперирован в связи с разрывом ахиллова сухожилия.
- Добро пожаловать домой, Лоран Косьельни, - сообщается в официальном Твиттере "Арсенала".
Welcome back home, @6_LKOSCIELNY 🔴– Arsenal FC (@Arsenal) 23 августа 2018 г.
Rehabilitation continues 💪 pic.twitter.com/9KYp0co9hV
В минувшем сезоне Косьельни провел 33 матча в составе "канониров" и забил 2 гола.