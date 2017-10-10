Канте восстановится от травмы через 3 недели

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н`Голо Канте пропустит до трех недель из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает Goal. Хавбек получил повреждение во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Болгарии (1:0) и был заменен на 34-й минуте игры.

Исходя из сроков реабелитации, Канте пропустит 5 матчей на клубном уровне: в чемпионате против "Кристал Пэлас" (14 октября), "Уотфорда" (21 октября) и "Борнмута" (28 октября), в Лиге чемпионов - против "Ромы" (18 октября), а также в Кубке лиги - против "Эвертона" (24 октября). Кроме того, он не сыграет за национальную команду в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Белоруссии. Встреча состоится сегодня.

Отметим, что накануне французский хавбек был включен в число 30 номинантов на получение "Золотого мяча".