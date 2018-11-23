Канте продлил контракт с "Челси" до 2023 года

"Челси" подписал новый контракт с полузащитником Н'Голо Канте, информирует пресс-служба клуба. Предыдущее соглашение "синих" с 27-летним французом было рассчитано до 2021 года.

Новый контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года. В составе "синих" он становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок этой страны.

В текущем сезоне Канте провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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