Канте признан лучшим игроком сезона в чемпионате Англии

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте получил награду лучшего игрока сезона-2016/17 в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт лиги. 26-летний француз, ставший чемпионом страны в составе лондонской команды, набрал большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов и болельщиков.

Также на приз претендовали Деле Алли ("Тоттенхэм"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"),Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Эден Азар ("Челси"), Ромелу Лукаку("Эвертон"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Ян Фертонген ("Тоттенхэм").