Канте признался, что испытывал страх, когда выходил на поле после травмы

Полузащитник "Челси" Н`Голо Канте отметил, что ему было немного страшно выходить на поле после травмы. Он также добавил, что после недели тренировок и первого матча чувствует себя лучше.

Напомним, хавбек получил травму задней поверхности бедра в расположении сборной Франции в начале октября и пропустил шесть игр на клубном уровне.



– Мне нужно больше уверенности в себе. Когда выходишь на поле после таких травм, ты испытываешь небольшой страх. Но после недели тренировок и первой игры я чувствую себя лучше, – приводит Evening Standard слова Канте. – Я долгое время был вне игры, работал с медицинским штабом, и сейчас я благодарен всем за поддержку.