Канте отказался переходить в "ПСЖ" этим летом

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте заявил, что отказался от перехода в "ПСЖ" этим летом.

- У меня не было никакого желания переходить в другой клуб после чемпионата мира, - сказал Канте в интервью RMC Sport. - "Челси" рассчитывает на меня, здесь я чувствую себя хорошо. Были определенные контакты с "ПСЖ". Но после обсуждения ситуации с руководством "Челси" я понял, что мне лучше остаться здесь.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года. В составе лондонского клуба он выигрывал чемпионат и Кубок Англии.

В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за "синих" и забил 1 гол.

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