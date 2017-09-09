Канте не праздновал гол "Лестеру" "из уважения бывшему клубу"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте сказал, что не праздновал гол в ворота "Лестера" в матче 4-го тура чемпионата Англии (2:1) из уважения к бывшему клубу. Француз защищал цвета "лис" в сезоне-2015/16 и помог им выиграть чемпионат Англии.

- Играть против бывшего клуба - всегда особое ощущение, - цитирует BBC Канте. - У меня здесь был великолепный год, но когда я выхожу на поле, то всегда стараюсь выиграть. Для меня всегда большое удовольствие забивать, но я оставил эмоции при себе из уважения к бывшей команде.

Трансляция матча "Лестер" - "Челси"