Канчельскис включил Гиггза, Кантона, Бекхэма и Михайличенко в свою символическую сборную

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал символическую сборную своих партнеров по карьере игрока.

В эту сборную вошли следующие игроки: Петер Шмейхель, Олег Лужный, Стив Брюс, Владимир Бессонов, Деннис Ирвин, Алексей Михайличенко, Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Рой Кин, Эрик Кантона, Габриэль Батистута.

Как сообщает в своем Твиттере журналист Артур Валерко, россиянин назвал этих игроков в интервью 4-4-2. Хавбек выступал за "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Рейнджерс", "Фиорентину", киевское "Динамо" и другие команды.