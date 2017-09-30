Камиль Грощицки - о титуле игрока матча: "На здоровье!"

Полузащитник "Халл Сити" Камиль Грощицки отметил получение звания лучшему игроку матча чемпион-лиги против "Бирмингема" (6:1) русским выражением. Хавбек стал автором одного из голов в составе команды Леонида Слуцкого и помог ей прервать безвыигрышную серию. За титул игрока матча он получил бутылку шампанского.
"На здоровье!" - написал Грощицки в своем Твиттере.
Данное выражение за границей считается любимым тостом у россиян.
Na zdrowie 🐯⚽️🍾 #manofthematch 💪✅ @HullCity pic.twitter.com/gXStP0BIXC– TurboGrosik (@GrosickiKamil) 30 сентября 2017 г.