Камбэк "Манчестер Юнайтед": победа над "Ньюкаслом" после 0:2 в первом тайме

"Манчестер Юнайтед" в матче 8-го тура чемпионата Англии одержал волевую победу над "Ньюкаслом" - 3:2. Победный мяч на 90-й минуте забил Алексис Санчес. Отметим, что после первого тайма "МЮ" проигрывал со счетом 0:2.

Ранее появилась информация, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью будет уволен в эти выходные, независимо от игры с "Ньюкаслом".

"Манчестер Юнайтед" в восьми играх чемпионата набрал 13 очков и сейчас занимает 8-е место в таблице. В Лиге чемпионов "МЮ" одержал победу над "Янг Бойз" (3:0), но не смог обыграть "Валенсию" (0:0). Кроме того, команда вылетела из Кубка лиги, уступив "Дерби Каунти".

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8-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 3:2 (0:2)

Голы: Кенеди, 7 (0:1). Муто, 10 (0:2). Мата, 70 (1:2). Марсьяль, 76 (2:2). Санчес, 90 (3:2).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Смоллинг, Шоу, Мактоминэй (Феллаини, 46), Байи (Мата, 19), Матич, Погба, Рэшфорд (Санчес, 67), Лукаку, Марсьяль.

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Ласкеллес, Фернандес, Манкильо, Ритчи, Шелви, Диаме, Перес (Хоселу, 88), Кенеди (Мерфи, 67), Муто (Атсу, 78).

Предупреждения: Шоу, 45+2. Ритчи, 58. Погба, 63. Диаме, 69.

Судья: Тэйлор.

6 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".