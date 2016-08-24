19:25 24 августа | ФУТБОЛ — Англия

Калум Чемберс может уйти из "Арсенала"

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Защитник "Арсенала" Калум Чемберс в это трансферное окно может покинуть команду. Как утверждает Daily Mail, главный тренер "канониров" Арсен Венгер готов позволить 21-летнему англичанину отправиться в аренду, несмотря на проблемы с защитой, возникшие из-за травмы Габриэла и неготовности к первым играм сезона Пера Мертесакера. В услугах игрока заинтересованы "Вест Бромвич", "Халл Сити", "Стоук Сити" и "Сандерленд"​. В текущем розыгрыше премьер-лиги Чемберс сыграл в 1 матче и забил 1 гол.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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EstMaza

1 матч - 1 гол. Стопроцентная результативность. И это защитник! Как можно его в аренду, как!???

19:37 24 августа

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