Калум Чемберс может уйти из "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс в это трансферное окно может покинуть команду. Как утверждает Daily Mail, главный тренер "канониров" Арсен Венгер готов позволить 21-летнему англичанину отправиться в аренду, несмотря на проблемы с защитой, возникшие из-за травмы Габриэла и неготовности к первым играм сезона Пера Мертесакера. В услугах игрока заинтересованы "Вест Бромвич", "Халл Сити", "Стоук Сити" и "Сандерленд". В текущем розыгрыше премьер-лиги Чемберс сыграл в 1 матче и забил 1 гол.
EstMaza
1 матч - 1 гол. Стопроцентная результативность. И это защитник! Как можно его в аренду, как!???
19:37 24 августа