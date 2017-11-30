Кака: "Отказал "Манчестер Сити", потому что не был уверен в перспективности проекта"

Полузащитник "Орландо Сити" Кака сообщил, что не перешел в "Манчестер Сити" из "Милана", потому что не видел перспектив развития английского клуба. Бразилец отметил, что "горожане" предлагали ему хорошие финансовые условия, но в конечном итоге так и не смогли убедить подписать контракт.

– Я даже не подозревал, что этот клуб заинтересован во мне до их официального обращения, – цитирует The Sun Кака. – Процесс переговоров действительно отличался от того, с чем я встречался раньше, они продвинулись очень далеко, дошло до того, что мы уже обсуждали цифры и более тонкие детали. Предложение было на столе, единственное, что разделяло меня и "Манчестер Сити" – мое согласие. Зарплата, которую мне предлагали, была намного выше, чем в "Милане". В такие моменты вы начинаете мечтать о том, каким будет ваше будущее. Это естественно.

Наконец, я пришел к выводу, что это не лучшее время для перехода в "Манчестер Сити". Главная причина отказа заключалась в том, что я не был уверен в перспективности проекта. Мне не было понятно, какие шаги будет предпринимать руководство горожан, и я не был уверен, что из этого что-нибудь получится.

Напомним, что Кака играл в "Милане" с 2003 по 2009 год, после чего перешел в "Реал". Бразилец является обладателем "Золотого мяча" 2007 года, чемпионом мира, чемпионом Италии и Испании, а также победителем Лиги чемпионов.