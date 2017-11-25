Как сыграет "Халл" Слуцкого? Котировки букмекеров на матч с "Бристоль Сити"

Сегодня состоится матч 19-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бристоль Сити". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Халл Сити" - "Бристоль Сити"

Прогноз Winline – П1 2.62 – Н 3.30 – П2 2.53

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" - "Бристоль Сити".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Халл Сити": Макгрегор - Томори, Доусон, Хектор, Эйна - Хенриксен, Ирвайн, Ларссон - Рощицки, Дико, Боуэн.

"Бристоль Сити": Филдинг - Райт, Флинт, Бейкер, Брайан - О'Дауда, Браунхил, Пакк, Элиассон - Рид, Вудроу.

ПОТЕРИ: Мэйсон, Уэйр, Эрнандес, Льюэр (все - травма) - нет.