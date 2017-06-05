21:32 | ФУТБОЛ — Англия

Как Слуцкий разговаривает по-английски

2

Экс-наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий дал интервью BBC, в котором рассказал о своих отношениях с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем и своем уровне английского языка.

В понедельник появилась информация, что Слуцкий может возглавить "Халл Сити", который вылетел в чемпион-лигу по итогам завершившегося чемпионата Англии.

Леонид Слуцкий: "Сегодняшний проект Абрамовича в российском футболе - это я"  //
Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт" // 
Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год //
"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда зовут Слуцкого // 
Первый экзамен Слуцкого – "Оксфорд". Что ждет тренера в "Халле"

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

сп@рт@к

Чем он там с монашками занимался? Явно не английским.

21:53

Паснаход

Ох, очень и очень тяжело. Как Викторыч будет доносить мысль до игроков?

21:42