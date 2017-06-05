Как Слуцкий разговаривает по-английски

Экс-наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий дал интервью BBC, в котором рассказал о своих отношениях с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем и своем уровне английского языка.
В понедельник появилась информация, что Слуцкий может возглавить "Халл Сити", который вылетел в чемпион-лигу по итогам завершившегося чемпионата Англии.
Леонид Слуцкий: "Сегодняшний проект Абрамовича в российском футболе - это я" //
Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт" //
Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год //
"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда зовут Слуцкого //
Первый экзамен Слуцкого – "Оксфорд". Что ждет тренера в "Халле"
сп@рт@к
Чем он там с монашками занимался? Явно не английским.
21:53
Паснаход
Ох, очень и очень тяжело. Как Викторыч будет доносить мысль до игроков?
21:42