Как команда Слуцкого сыграет с "Редингом"? Котировки букмекеров

Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионшипа между "Редингом" и "Халл Сити". Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Рединг" - "Халл Сити"
Прогноз Winline – П1 2.36 – Н 3.25 – П2 2.87
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рединг" - "Халл Сити".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Рединг": Манноне - Гантер, Макшейн, Мур, Обита - Бакуна, ван ден Берг, Келли - Алуко, Бедварссон, Беренс.
"Халл Сити": Макгрегор - Эйна, Томори, Доусон, Хектор, Кингсли - Грощицки, Ларссон, Мейлер, Боуэн - Дико.
ПОТЕРИ: Свифт (травма) - Мэйсон, Эрнандес, Кин (все - травма).