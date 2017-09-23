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11:15 | Футбол — Англия

Как команда Слуцкого сыграет с "Редингом"? Котировки букмекеров

Главный тренер "Халл Сити" Леонид СЛУЦКИЙ.
Главный тренер "Халл Сити" Леонид СЛУЦКИЙ.

Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионшипа между "Редингом" и "Халл Сити". Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Рединг" - "Халл Сити"

Прогноз Winline – П1 2.36 – Н 3.25 – П2 2.87

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рединг" - "Халл Сити".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рединг": Манноне - Гантер, Макшейн, Мур, Обита - Бакуна, ван ден Берг, Келли - Алуко, Бедварссон, Беренс.

"Халл Сити": Макгрегор - Эйна, Томори, Доусон, Хектор, Кингсли - Грощицки, Ларссон, Мейлер, Боуэн - Дико.

ПОТЕРИ: Свифт (травма) - Мэйсон, Эрнандес, Кин (все - травма).

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