Как "Халл" Слуцкого в очередной раз проиграл. Все голы

В матче 19-го тура чемпионшипа "Халл Сити" вновь пропустил на последних минутах. На сей раз, обидчиком команды Леонида Слуцкого стал "Бристоль Сити". При этом "тигры" к 61-й минуте встречи вели в счете 2:0, однако гости не только отыграли отставание, но и на 89-й минуте вырвали победу.

На голы нападающих Фрэйзера Кэмпбелла и Джаррода Боуэна "Бристоль" ответил мячами защитника Адена Флинта, а также полузащитников Бобби Рида и Джоша Браунхила.

"Халл" не может победить уже шестой матч кряду и располагается на 20 месте в турнирной таблице с 18-ю очками.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Бристоль" //

Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким //

Турнирная таблица чемпионшипа