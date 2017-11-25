20:19 | Футбол — Англия

Как "Халл" Слуцкого в очередной раз проиграл. Все голы

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В матче 19-го тура чемпионшипа "Халл Сити" вновь пропустил на последних минутах. На сей раз, обидчиком команды Леонида Слуцкого стал "Бристоль Сити". При этом "тигры" к 61-й минуте встречи вели в счете 2:0, однако гости не только отыграли отставание, но и на 89-й минуте вырвали победу.

На голы нападающих Фрэйзера Кэмпбелла и Джаррода Боуэна "Бристоль" ответил мячами защитника Адена Флинта, а также полузащитников Бобби Рида и Джоша Браунхила.

"Халл" не может победить уже шестой матч кряду и располагается на 20 месте в турнирной таблице с 18-ю очками.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Бристоль" //
Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким //
Турнирная таблица чемпионшипа

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЮК

Помойка оставляет неграмотные заголовки,а комментарии трёт.

20:55

Serg19700

Да нормально идут. Не последние же.

20:45

PallMall

За 20 минут до конца остановились и стали стадом баранов. Вратарь спецом пропускает странный гол в конце матча, и уже не в первый раз. Кажется, Лёню эти чудаки просто напросто сливают.)))

20:45

Medved.

Без Гинера некому в трудную минуту прикупить пару игр?

20:23