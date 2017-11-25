Как "Халл" Слуцкого в очередной раз проиграл. Все голы

В матче 19-го тура чемпионшипа "Халл Сити" вновь пропустил на последних минутах. На сей раз, обидчиком команды Леонида Слуцкого стал "Бристоль Сити". При этом "тигры" к 61-й минуте встречи вели в счете 2:0, однако гости не только отыграли отставание, но и на 89-й минуте вырвали победу.
На голы нападающих Фрэйзера Кэмпбелла и Джаррода Боуэна "Бристоль" ответил мячами защитника Адена Флинта, а также полузащитников Бобби Рида и Джоша Браунхила.
"Халл" не может победить уже шестой матч кряду и располагается на 20 месте в турнирной таблице с 18-ю очками.
Трансляция матча "Халл Сити" – "Бристоль" //
Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким //
Турнирная таблица чемпионшипа
Отставка Слуцкого пока откладывается:– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 ноября 2017 г.
"Халл" вышел вперед в матче с "Бристол Сити". Повезло Кэмпбеллу, но это гол. pic.twitter.com/e0NOxNZs9E
Для "Халла" вск складывалось неплохо. В первом тайме счет был 2:0 в пользу команды Слуцкого pic.twitter.com/6D18Nief6d– Слуцкий в Англии (@welcomeleonid) 25 ноября 2017 г.
Как пропускал "Халл" Слуцкого pic.twitter.com/F8T3Vy5MHY– Слуцкий в Англии (@welcomeleonid) 25 ноября 2017 г.
😐Уже 2:2. Типичный для "Халла" глупый пропущенный гол. pic.twitter.com/utonzafC8x– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 ноября 2017 г.
2:3 после 2:0. 89-я минута. Это все, Леонид Викторович? pic.twitter.com/hU2HM4mEdY– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 ноября 2017 г.
ЗЮК
Помойка оставляет неграмотные заголовки,а комментарии трёт.
20:55
Serg19700
Да нормально идут. Не последние же.
20:45
PallMall
За 20 минут до конца остановились и стали стадом баранов. Вратарь спецом пропускает странный гол в конце матча, и уже не в первый раз. Кажется, Лёню эти чудаки просто напросто сливают.)))
20:45
Medved.
Без Гинера некому в трудную минуту прикупить пару игр?
20:23