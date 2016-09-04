11:45 | ФУТБОЛ — Англия

Кабальеро сравнил Харта с роботом

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Вратарь "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро сравнил бывшего одноклубника Джо Харта, перебравшегося этим летом в "Торино"​, с роботом. Также он отметил профессионализм 29-летнего англичанина.

- Харт является абсолютным профессионалом, - цитирует Tuttosport Кабальеро. - У него есть преданность своей работе, что является редкостью. Он как робот. Харт - игрок, который знает, как сделать, чтобы защитники ощущали его присутствие. Джо - сильная личность на поле и настоящий лидер. В последние недели стало ясно, что он не будет больше играть за "Сити", но он никогда не переставал работать. Харт преуспеет в "Торино".

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