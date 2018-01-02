Издевательство дня. Стерлинг оттачивает технику, тренируясь с сыном

"Манчестер Сити" в Твиттере опубликовал ролик о тренировке нападающего команды Рахима Стерлинга в домашних условиях. На видео 23-летний форвард оттачивает технику владения мячом, несколько раз подряд обыгрыв своего сына.

"Жестокий Стерлинг", – говорится в записи, прикрепленной к ролику.

Напомним, в этом сезоне нападающий "Сити" принял участие в 26 матчах на клубном уровне, забив 17 мячей и отдав 4 результативных передачи.