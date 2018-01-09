18:58 9 января | Футбол — Англия

Из защитников дороже Бауэра англичанам обходились только четыре игрока

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Мориц Бауэр перешел из "Рубина" в "Стоук Сити" за 5 миллионов фунтов. За большие деньги российскую премьер-лигу на английскую меняли 15 человек. Наибольшую сумму выложил "Челси", потративший на покупку полузащитника "Анжи" Виллиана 31 950 000 фунтов.

Из защитников за большие деньги в Англию уезжали только четверо – Кристофер Самба, Бранислав Иванович, Неманья Видич и Мартин Шкртел. (Кирилл БУРДАКОВ)

Игрок Сезон Амплуа Откуда Куда Сумма трансфера (фунты)
Виллиан 2013/14 полузащитник "Анжи" "Челси" 31 950 000
Жо 2008/09 нападающий ЦСКА "Манчестер Сити" 21 600 000
Юрий Жирков 2009/10 полузащитник ЦСКА "Челси" 18 900 000
Ахмед Муса 2016/17 нападающий ЦСКА "Лестер" 17 550 000
Умар Ньясс 2015/16 нападающий "Локомотив" "Эвертон" 16 110 000
Роман Павлюченко 2008/09 нападающий "Спартак" "Тоттенхэм" 15 660 000
Саломон Рондон 2015/16 нападающий "Зенит" "Вест Бромвич" 15 300 000
Андрей Аршавин 2008/09 нападающий "Зенит" "Арсенал" 14 850 000
Кристофер Самба 2012/13 защитник "Анжи" КПР 13 500 000
Иржи Ярошик 2004/05 полузащитник ЦСКА "Челси" 10 800 000
Бранислав Иванович 2007/08 защитник "Локомотив" "Челси" 10 800 000
Неманья Видич 2005/06 защитник "Спартак" "Манчестер Юнайтед" 9 450 000
Мартин Шкртел 2007/08 защитник "Зенит" "Ливерпуль" 9 000 000
Динияр Билялетдинов 2009/10 полузащитник "Локомотив" "Эвертон" 9 000 000
Хосе Хурадо 2015/16 полузащитник "Спартак" "Уотфорд" 7 740 000
Мориц Бауэр 2017/18 защитник "Рубин" "Стоук Сити" 5 000 000
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Dahl

Как всегда, вводящий в заблуждение заголовок. Не "из защитников", а "из защитников из российского чемпионата".

22:29 9 января