Из защитников дороже Бауэра англичанам обходились только четыре игрока

Мориц Бауэр перешел из "Рубина" в "Стоук Сити" за 5 миллионов фунтов. За большие деньги российскую премьер-лигу на английскую меняли 15 человек. Наибольшую сумму выложил "Челси", потративший на покупку полузащитника "Анжи" Виллиана 31 950 000 фунтов.

Из защитников за большие деньги в Англию уезжали только четверо – Кристофер Самба, Бранислав Иванович, Неманья Видич и Мартин Шкртел. (Кирилл БУРДАКОВ)