Из защитников дороже Бауэра англичанам обходились только четыре игрока

Мориц Бауэр перешел из "Рубина" в "Стоук Сити" за 5 миллионов фунтов. За большие деньги российскую премьер-лигу на английскую меняли 15 человек. Наибольшую сумму выложил "Челси", потративший на покупку полузащитника "Анжи" Виллиана 31 950 000 фунтов.
Из защитников за большие деньги в Англию уезжали только четверо – Кристофер Самба, Бранислав Иванович, Неманья Видич и Мартин Шкртел. (Кирилл БУРДАКОВ)
|Игрок
|Сезон
|Амплуа
|Откуда
|Куда
|Сумма трансфера (фунты)
|Виллиан
|2013/14
|полузащитник
|"Анжи"
|"Челси"
|31 950 000
|Жо
|2008/09
|нападающий
|ЦСКА
|"Манчестер Сити"
|21 600 000
|Юрий Жирков
|2009/10
|полузащитник
|ЦСКА
|"Челси"
|18 900 000
|Ахмед Муса
|2016/17
|нападающий
|ЦСКА
|"Лестер"
|17 550 000
|Умар Ньясс
|2015/16
|нападающий
|"Локомотив"
|"Эвертон"
|16 110 000
|Роман Павлюченко
|2008/09
|нападающий
|"Спартак"
|"Тоттенхэм"
|15 660 000
|Саломон Рондон
|2015/16
|нападающий
|"Зенит"
|"Вест Бромвич"
|15 300 000
|Андрей Аршавин
|2008/09
|нападающий
|"Зенит"
|"Арсенал"
|14 850 000
|Кристофер Самба
|2012/13
|защитник
|"Анжи"
|КПР
|13 500 000
|Иржи Ярошик
|2004/05
|полузащитник
|ЦСКА
|"Челси"
|10 800 000
|Бранислав Иванович
|2007/08
|защитник
|"Локомотив"
|"Челси"
|10 800 000
|Неманья Видич
|2005/06
|защитник
|"Спартак"
|"Манчестер Юнайтед"
|9 450 000
|Мартин Шкртел
|2007/08
|защитник
|"Зенит"
|"Ливерпуль"
|9 000 000
|Динияр Билялетдинов
|2009/10
|полузащитник
|"Локомотив"
|"Эвертон"
|9 000 000
|Хосе Хурадо
|2015/16
|полузащитник
|"Спартак"
|"Уотфорд"
|7 740 000
|Мориц Бауэр
|2017/18
|защитник
|"Рубин"
|"Стоук Сити"
|5 000 000
- Рубин
- Анжи
- Андрей Аршавин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Динияр Билялетдинов
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Арсенал Лондон
- Ливерпуль
- Мартин Шкртел
- Роман Павлюченко
- Неманья Видич
- Вест Бромвич
- Стоук Сити
- Эвертон
- Юрий Жирков
- Жо (футбол)
- Виллиан да Силва
- Бранислав Иванович
- Лестер
- Иржи Ярошик
- КПР
- Ахмед Муса
- Кристофер Самба
- Саломон Рондон
- Хосе Мануэль Хурадо
- Уотфорд
- Умар Ньясс
- Мориц Бауэр
Dahl
Как всегда, вводящий в заблуждение заголовок. Не "из защитников", а "из защитников из российского чемпионата".
22:29 9 января