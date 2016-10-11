Из-за шутки сына звезды премьер-лиги эвакуировали 8 школ

Восемь школ было эвакуировано в результате шутки сына игрока высшего дивизиона чемпионата Англии, сообщает The Sun. Он в социальных сетях публиковал фотографии со зловещими клоунами, которые были намерены поджидать детей за пределами учебных заведений.

На данный момент обучение сына игрока национальной команды приостановлено. Ребенок может быть полностью исключен. Имя футболиста, а также его сына не сообщается.