Ивоби – о матче против "Ливерпуля": "Это было безумие"

Нападающий "Арсенала" Алекс Ивоби после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (3:3) отметил, что это была нервная и физически изматывающая игра. Он также добавил, что все произошло очень быстро.

– Болельщики очень поддерживали нас и гнали вперед. Без их поддержки мы не смогли бы добиться этого результата, – приводит официальный сайт "Арсенала" слова Ивоби. – Это было безумие, все произошло так быстро.

Для нас все складывалось не очень хорошо. Мы были неаккуратны в передачах и играли так, будто мы не дома. Это была очень нервная и физически изматывающая, но и веселая игра.

Отметим, что "Арсенал" проигрывал со счетом 0:2, но потом забил 3 гола за 5 минут.