15:56 9 января | Футбол — Англия

Ивоби будет оштрафован за посещение вечеринки перед игрой Кубка Англии


Главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер подтвердил, что нападающий команды Алекс Ивоби будет оштрафован за посещение вечеринки перед матчем Кубка Англии с "Ноттингем Форест" (2:4). При этом он опроверг слухи о том, что игрок принимал на ней наркотики.

– Ивоби ждут санкции. Футболист за 48 часов до игры должен думать только о матче, – цитирует A Bola Венгера. – Мы поговорим с ним, чтобы прояснить, в чем именно он не прав. Наркотики? Если сосед принимает наркотики, что мы можем сделать? Мы несем ответственность только за свое собственное поведение, а не за соседей. Мы знаем, что Ивоби был на вечеринке, но не более. И об этом с ним поговорим.

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