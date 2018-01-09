Ивоби будет оштрафован за посещение вечеринки перед игрой Кубка Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что нападающий команды Алекс Ивоби будет оштрафован за посещение вечеринки перед матчем Кубка Англии с "Ноттингем Форест" (2:4). При этом он опроверг слухи о том, что игрок принимал на ней наркотики.

– Ивоби ждут санкции. Футболист за 48 часов до игры должен думать только о матче, – цитирует A Bola Венгера. – Мы поговорим с ним, чтобы прояснить, в чем именно он не прав. Наркотики? Если сосед принимает наркотики, что мы можем сделать? Мы несем ответственность только за свое собственное поведение, а не за соседей. Мы знаем, что Ивоби был на вечеринке, но не более. И об этом с ним поговорим.