Иванович восстановился после травмы

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 10-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" сообщил, что защитник Бранислав Иванович полностью восстановился после травмы. 32-летний серб пропустил последние 3 встречи "синих" из-за проблем со здоровьем.

- Фабрегас не готов сыграть, но Иванович полностью восстановился, – цитирует пресс-служба Конте. – Все остальные игроки доступны для участия в матче, поэтому я должен принять наилучшее решение при выборе стартового состава на игру с "Саутгемптоном".