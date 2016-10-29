09:52 | ФУТБОЛ — Англия

Иванович восстановился после травмы

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 10-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" сообщил, что защитник Бранислав Иванович полностью восстановился после травмы. 32-летний серб пропустил последние 3 встречи "синих" из-за проблем со здоровьем. 

- Фабрегас не готов сыграть, но Иванович полностью восстановился, – цитирует пресс-служба Конте. – Все остальные игроки доступны для участия в матче, поэтому я должен принять наилучшее решение при выборе стартового состава на игру с "Саутгемптоном".

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20161028-1542.html

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