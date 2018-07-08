Источник: Ярмоленко сегодня пройдет медосмотр в "Вест Хэме"

Полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Андрей Ярмоленко сегодня пройдет медосмотр в "Вест Хэме", сообщает страница сайта "Команда №1" в Фейсбуке.

Также указано, что сумма трансфера составит 17,5 миллиона фунтов.Переход состоится после того, как хавбек получит разрешение на работу в Англии.

28-летний украинец в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Боруссию" и забил шесть мячей при шести голевых передачах.