Источник: Ярмоленко сегодня пройдет медосмотр в "Вест Хэме"

Полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Андрей Ярмоленко сегодня пройдет медосмотр в "Вест Хэме", сообщает страница сайта "Команда №1" в Фейсбуке.
Также указано, что сумма трансфера составит 17,5 миллиона фунтов.Переход состоится после того, как хавбек получит разрешение на работу в Англии.
28-летний украинец в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Боруссию" и забил шесть мячей при шести голевых передачах.
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