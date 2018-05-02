Источник: "Вулверхэмптон" - фаворит в борьбе за Азмуна

Новичок английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" претендует на форварда "Рубина" Сердара Азмуна.

Как утверждает hitc.com, иранский нападающий хотел бы переехать в Англию. Главным претендентом на игрока является "Вулверхэмтон", который обеспечил себе выход в премьер-лигу по итогам нынешнего сезона чемпионшипе. Ранее также сообщалось об интересе к иранцу со стороны "Селтика" и, по имеющимся данным, шотландский клуб сохраняет интерес к игроку.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 24 матча за "Рубин" в чемпионате России и забил четыре мяча при шести голевых передачах.