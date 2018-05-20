Источник: у Абрамовича нет проблем с британской визой, просто затянулся процесс ее получения

Как стало известно "СЭ" от источников из окружения Романа Абрамовича, владельцу "Челси" не отказали в продлении британской визы.

Действительно, несколько недель назад у бизнесмена истекла британская виза инвестора, и он подал документы на новую визу. Однако процесс ее получения затянулся – он проходит дольше обычного.

Из-за этого Роман Абрамович не смог присутствовать на субботнем финале Кубка Англии, в котором "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0). Но в ближайшее время владелец лондонского клуба получит новую британскую визу. (Игорь НОВИКОВ)

СМИ: Абрамовичу не продлили британскую визу