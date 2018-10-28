Источник: на борту разбившегося вертолета владельца "Лестера" находилась его дочь

На борту вертолета, который разбился около стадиона "Лестера", находились пять человек, сообщает Reuters. По данным источника, в их числе оказался владелец "Лестера" и его дочь.

Напомним, что вертолет, принадлежащий бизнесмену, упал рядом с ареной после матча чемпионата Англии "Лестер" – "Вест Хэм". Обычно Шривадданапрабха летает на нем из Лестера в Лондон после игр.

Ранее сообщалось, что Вишай Шривадданапрабха был в вертолете, а все пассажиры при крушении погибли. Официального подтверждения этой информации не было.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.