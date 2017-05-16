13:23 | ФУТБОЛ — Англия

Источник: "Манчестер Юнайтед" – худший клуб чемпионата Англии по соотношению "цена-качество"

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Исследование, проведенное британским изданием The Times, показало, что "Манчестер Юнайтед" является худшим клубом чемпионата Англии по соотношению цены и качества. Для определения мест команд учитывалось соотношение годового отчета по заработным платам к набранным очкам в нынешнем сезоне премьер-лиги.

Лучшим клубом в исследовании оказался "Тоттенхэм", который обеспечил себе второе место в турнирной таблице чемпионата и участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Второе место в рейтинге занял "Борнмут", третье – "Эвертон".

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