Источник: "Манчестер Юнайтед" – худший клуб чемпионата Англии по соотношению "цена-качество"

Исследование, проведенное британским изданием The Times, показало, что "Манчестер Юнайтед" является худшим клубом чемпионата Англии по соотношению цены и качества. Для определения мест команд учитывалось соотношение годового отчета по заработным платам к набранным очкам в нынешнем сезоне премьер-лиги.

Лучшим клубом в исследовании оказался "Тоттенхэм", который обеспечил себе второе место в турнирной таблице чемпионата и участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Второе место в рейтинге занял "Борнмут", третье – "Эвертон".