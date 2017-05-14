Источник: контракт Венгера с "Арсеналом" будет продлен на год

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер продолжит работу с командой в следующем сезоне. Согласно L'Equipe, клуб продлит контракт с 67-летним специалистом на один год. Действующее соглашение сторон истекает предстоящим летом.

Согласно источнику, руководство лондонцев готово выделить французскому тренеру серьезные средства для усиления состава в летнее трансферное окно. Венгер планирует приобрести несколько звезд мирового футбола и уже ведет работу в этом направлении.

Ранее большое число болельщиков "Арсенала" призывало Венгера уйти в отставку или покинуть клуб по окончании текущего сезона.