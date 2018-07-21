Источник: "Эвертон" может приобрести Ришарлисона у "Уотфорда" за 50 миллионов фунтов

Нападающий "Уотфорда" Ришарлисон может перейти в "Эвертон", сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, переговоры о трансфере находятся на продвинутой стадии. Сумма отступных может составить 50 миллионов фунтов. 21-летний бразилец перешел в "Уотфорд" из "Флуминенсе" год назад за 13 миллионов фунтов.

Если сделка состоится, нападающий станет самым дорогим игроком в истории "Эвертона". На данный момент рекордной является покупка Гильфи Сигурдссона у "Суонси" за 45 миллионов. Бразильский футболист в прошлом сезоне провел 41 матч за "Уотфорд" и забил пять мячей при пяти голевых передачах.