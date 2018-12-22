"Истанбул" выразил желание купить Езила

Турецкий клуб "Истанбул" может приобрести полузащитника "Арсенала" Месута Езила, сообщает испанское издание AS.

Отмечается, что ранее с игроком уже контактировали "Интер" и "Реал", но турки готовы выступить с альтернативным предложением для игрока.

- Месут Езил - ценный игрок. Надеюсь, что однажды наши с ним дороги пересекутся в "Истанбуле". Если он захочет присоединиться к нам, мы сделаем все, чтобы заполучить его, - сказал президент турецкой команды Гоксел Гумусдаг.

Ранее в СМИ проходила информация, согласно которой "Арсенал" готов отдать в аренду или продать Езила. Сейчас футболист играет в матче чемпионата Англии с "Бернли", он вывел "канониров" на поле в качестве капитана.