Исполнительный директор "Арсенала" хочет, чтобы команду возглавил Артета

Бывший полузащитник "Арсенала" Микель Артета может стать новым главным тренером команды, утверждает Sky Sports. В настоящее время 36-летний испанец является помощником Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити".

В услугах Артеты лично заинтересован исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис. Менеджер видит в испанце огромный потенциал, несмотря на то, что тот никогда не работал главным тренером.



Напомним, Артета входит в тренерский штаб "Манчестер Сити" с июля 2016 года. Испанец выступал за "Арсенал" с 2011 по 2016 год.