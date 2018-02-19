Испанский суд не станет наказывать игроков "Вест Бромвича" за угон такси

Испанский суд решил не заводить дело в отношении четырех футболистов "Вест Бромвича", которые ранее угнали такси в Барселоне, информирует Reuters. В инцеденте были замешаны Боаз Майхилл, Джейк Ливермор, Джонатан Эванс и Гарет Бэрри.

Отмечается, что футболисты были допрошены в связи с этим инцидентом, однако суд принял решение не заводить дело. Напомним, что футболисты были в состоянии алкогольного опьянения, они угнали такси, которое было припарковано у одного из ресторанов, и доехали до гостиницы, где остановилась команда на время сборов.

Угнать такси за 60 секунд. Игроки "Вест Бромвича" начудили в Барселоне