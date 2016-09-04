Ислам Слимани: "Махрез сделал "Лестер" самым популярным клубом в Алжире"

Новый нападающий "Лестера" Ислам Слимани сообщил, что "лисы" являются самым популярным клубом в Алжире благодаря полузащитнику команды Рияду Махрезу. Полузащитник алжирской сборной по итогам прошлого сезона не только стал чемпионом Англии, но и был признан лучшим игроком премьер-лиги.

– Мне и Рияду понравилась идея выступать вместе не только за сборную Алжира, но и за клуб, – цитирует The Sun Слимани. – Для национальной команды здесь также есть большие плюсы. Я не пропустил практически ни одну игру "Лестера" в прошлом сезоне. Хотел бы помочь команде в этом сезоне защитить чемпионский титул.

"Лестер" – самый популярный английский клуб в Алжире, без сомнений. Все благодаря игре Махреза и его вкладу в чемпионство прошлого сезона.