Ислам Слимани: "Махрез рассказывал мне о "Лестере" и его болельщиках"

Нападающий Ислам Слимани выразил радость по поводу перехода из "Спортинга" в "Лестер". Он признался, что советовался с партнером по сборной Алжира Риядом Махрезом, который играет в составе "лис".

– Я видел удивительный успех этой команды в прошлом сезоне, поэтому очень волнуюсь, мне приятно стать частью такого проекта, – цитирует официальный сайт "Лестера" Слимани. – Мой друг Махрез говорил мне о клубе, об атмосфере, создаваемой болельщиками. Я отдам все на поле ради команды и фанатов. Надеюсь, мы добьемся чего-то особенного.