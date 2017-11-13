Ирвайн и Пирс вошли в тренерский штаб Мойеса в "Вест Хэме"

В тренерский штаб нового главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса вошли Алан Ирвайн и Стюарт Пирс, сообщает официальный сайт "молотобойцев". Детали соглашений с помощниками Мойеса не сообщаются.

59-летний Ирвайн ранее работал главным тренером в "Престоне", "Шеффилд Уэнсдей" и "Вест Бромвиче". 55-летний Пирс в период с 1999 по 2001 год выступал за "Вест Хэм". По завершении карьеры футболиста он работал в "Манчестер Сити", молодежной сборной Англии, в сборной Великобритании на Олимпийских играх-2012.

Напомним, на прошлой неделе "Вест Хэм" объявил о назначении на пост главного тренера Дэвида Мойеса. Шотландский специалист сменил на этой должности Славена Билича.