16:48 | ФУТБОЛ — Англия

"Интер" в январе предложит "Арсеналу" крупную сумму за Санчеса

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Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес попал в сферу интересов "Интера", утверждает The Sun. По информации источника, миланский клуб постарается приобрести 27-летнего чилийца в зимнее трансферное окно. При этом отмечается, что новое руководство "Интера" готово предложить лондонцам за форварда весьма крупную сумму. Сообщается, что всего трансферный бюджет черно-синих зимой составит 130 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Санчес провел 13 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Также на его счету два гола и две передачи в пяти играх Лиги чемпионов.

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