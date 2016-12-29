12:50 | ФУТБОЛ — Англия

"Интер" предложит "Арсеналу" 150 миллионов евро за Санчеса?

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Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может сменить клубную прописку, утверждает Mirror. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Интер". Клуб готов выделить на переход 28-летнего чилийца 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры о продлении контракта с "канонирами", которые готовы повысить его зарплату до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В текущем сезоне Санчес провел за лондонцев 24 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.

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