Инфантино выразил соболезнования близким погибших при крушении вертолета владельца "Лестера"

Пресс-служба ФИФА приводит слова главы организации Джанни Инфантино, который выразил соболезнования близким жертв авиакатастрофы близ стадиона "Лестера".

- Вишай Шривадданапрабха, владелец "Лестера", и еще 4 пассажира трагически погибли в субботу. ФИФА выражает свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших, а также футбольным болельщикам, для которых Вишай был неотъемлемым членом семьи. Президент ФИФА Джанни Инфантино, - говорится в сообщении пресс-службы.

Вертолет разбился через несколько секунд после взлета возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча чемпионата Англии "Лестер" – "Вест Хэм" и загорелся. На борту также находилась дочь владельца "Лестера", два пилота и еще один человек. Как отмечается, у них не было никаких шансов выжить.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.