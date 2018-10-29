Инфантино выразил соболезнования близким погибших при крушении вертолета владельца "Лестера"

Пресс-служба ФИФА приводит слова главы организации Джанни Инфантино, который выразил соболезнования близким жертв авиакатастрофы близ стадиона "Лестера".
- Вишай Шривадданапрабха, владелец "Лестера", и еще 4 пассажира трагически погибли в субботу. ФИФА выражает свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших, а также футбольным болельщикам, для которых Вишай был неотъемлемым членом семьи. Президент ФИФА Джанни Инфантино, - говорится в сообщении пресс-службы.
Вертолет разбился через несколько секунд после взлета возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча чемпионата Англии "Лестер" – "Вест Хэм" и загорелся. На борту также находилась дочь владельца "Лестера", два пилота и еще один человек. Как отмечается, у них не было никаких шансов выжить.
Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.
Vichai Srivaddhanaprabha, Owner @LCFC, along with 4 others tragically lost his life on Sat. FIFA extends its deepest sympathies to their families & friends & to the many football fans for whom Vichai was an integral member of The Foxes family. FIFA President Gianni Infantino– FIFA Media (@fifamedia) 29 октября 2018 г.