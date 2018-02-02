Инфантино обеспокоен ростом дохода агентов в премьер-лиге

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил за большую прозрачность в сфере получения агентами бонусов при трансферах их клиентов. Зимой клубы английской премьер-лиги потратили на покупку новых игроков рекордные 430 миллионов фунтов, представители футболистов суммарно заработали на сделках 150 миллионов фунтов.

- Мы должны решить эту проблему. Занавес должен пасть, - цитирует BBC Инфантино. - Меня беспокоит то, что огромная сумма утекает из футбольной индустрии. Возрастающие платежи зачастую не являются чистыми, возникают вопросы о злоупотреблении финансовыми средствами.

Я хочу объективного подсчета денег и проведения платежей через централизованный офис, в котором будут обрабатываться комиссионные агентов, деньги за трансферы и компенсации. Наступил такой момент, когда многие заинтересованные стороны понимают, что ситуация является нестабильной.

Клубы премьер-лиги зимой потратили на трансферы рекордные 430 миллионов фунтов