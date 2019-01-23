"Индивидуалист, а не лидер". Сарри - об Азаре

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий "синих" Эден Азар является индивидуалистом. 60-летний специалист добавил, что 28-летний бельгиец должен выполнять больший объем работы.

- В настоящий момент Азар скорее является индивидуалистом, а не лидером, - приводит слова Сарри The Guardian. - Конечно, он важен для "Челси". Азар - отличный игрок. Он может выиграть матч за две минуты. Но на данный момент он не является лидером.

Думаю, он должен выполнять больший объем работы. Его потенциал намного выше, чем он демонстрирует. Азар - замечательный игрок, у которого хорошо развиты инстинкты.

В текущем сезоне Азар провел 28 матчей за "Челси", забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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