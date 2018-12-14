Илкай Гюндоган: "Я сам был недавно на месте Стерлинга и знаю, как это больно"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поддержал своего одноклубника Рахима Стерлинга, который подвергся расистским оскорблениям во время матча чемпионата Англии с "Челси". Он сказал, что сам был в похожей ситуации летом после фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

– Это нелегко. Мне пришлось пережить такое же летом, – цитирует The Guardian Гюндогана. – Я знаю, как это больно. Но нам остается только быть сильными. Выбора нет. Нужно просто играть и все. Стерлинга многие поддержали на этой неделе. И "Челси" грамотно отреагировал на случившееся. Мы все вместе должны бороться с этими явлениями. Нужно улучшать ситуацию.