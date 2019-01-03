Илкай Гюндоган: "У "Манчестер Сити" есть шанс сократить разрыв от "Ливерпуля" до четырех очков"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган дал комментарий в преддверии матча 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", сообщает Goal.

Напомним, что мерсисайдский клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 54 баллами, а "горожане" с 47 очками занимают третье место.

– У "Манчестер Сити" есть шанс сократить разрыв от "Ливерпуля" до четырех очков, – приводит слова Гюндогана Goal. – Также, я считаю, что сезон достаточно длинный, чтобы сократить отставание в остальных играх.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": чемпионат Англии, онлайн-трансляция, 3 января, начало – в 23.00 (мск).